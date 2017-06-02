باهي أبوالعلا

استقبل يعقوب الصانع أول من امس المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك وذلك بمقر ديوانه بمنطقة كيفان، حيث كان في الحضور جمع كبير من الوزراء واعضاء مجلسي الامة والبلدي اضافة الى عدد من السفراء وجمع غفير من المواطنين ممن قدموا التهاني والمباركة بتلك المناسبة.

وأكد الصانع خلال الاستقبال في تصريح خاص لـ «الانباء» ان تلك المناسبة هي مناسبة جميلة اعتاد على ممارستها الكويتيون جيل بعد جيل حيث انها توطد العلاقات بين الجميع وتنشر الحب والاخاء، كما انها تقوم بتوطيد العلاقات بين الاهالي، داعيا الله عز وجل ان يعم الحب والامان على الكويت وان تدوم المحبة والاخوة تحت قيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد.