عبدالله الراكان

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د.محمد الطبطبائي إنجاز اللجنة دراسة تخص القوانين الكويتية ذات الصلة بالشريعة الإسلامية ووضع التعديلات المقترحة لها والكفيلة بتوافقها معها.

وعلى هامش أعمال الملتقى الرمضاني الأول للجنة مساء أمس الأول، قال د.الطبطبائي «إن اللجنة الاستشارية العليا انتهت من تلك المرحلة في فترة استغرقت 7 أشهر ومن خلال اتباع منهجية جديدة في أسلوب عملنا وتنفيذ المسؤولية الكبيرة الملقاة علينا»، مشيدا بالدعم الكريم من قبل القيادة الرشيدة لأعمال اللجنة.

وأضاف أن اللجنة وضعت خطة لتهيئة الأجواء من خلال ثلاثين مشروعا تتناول مختلف جوانب الحياة في المجتمع الكويتي سواء الثقافية أو الاجتماعية أو التربوية أو الدعوية أو الإعلامية، وقد تمت مراعاة الواقع الذي تعيشه البلاد.

وأوضح أن اللجنة أنجزت مرحلة وضع خطة التهيئة ودراسة القوانين للتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وانتقلت إلى مرحلة أخرى تتمثل في مساعدة المؤسسات المختلفة على تحقيق الأهداف المنشودة من المشاريع المقدمة لها.

وتقدم الطبطبائي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والقيادة السياسية وجميع المواطنين والمقيمين بخالص التهنئة بشهر رمضان المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيده عليهم بالصحة والعافية.

كما تقدم الطبطبائي بالشكر لصاحب السمو على الدعم الكريم لأعمال اللجنة، كما شكر جميع أعضاء اللجنة الاستشارية العليا على جهودهم المباركة، وتعاونهم المثمر، وكذلك جميع من شارك في أعمالها.