عاطف رمضان
استقبل ديوان شباب الياسين المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك جريا على عادته السنوية، وحضر حفل الاستقبال جمع من الشيوخ والوزراء السابقين والنواب وسفراء الدول لدى الكويت وعدد من الشخصيات السياسية والأهل ورواد الديوان. وقد تقدم شباب ديوان الياسين بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء والسلطة التشريعية والمواطنين بمناسبة هذا الشهر الفضيل، اعاده الله علينا وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات.