«أنت لازم تتعالج نفسيا.. إيه كمية الشر اللي جواك دي؟»

الفنانة المصرية الكبيرة نادية الجندي موجهة كلامها إلى صاحب برامج المقالب الأشهر في السنوات الأخيرة رامز جلال، حيث كانت الجندي ضحيته في إحدى الحلقات، وحين اكتشفت اللعبة بعد الرعب الرهيب الذي عاشته، قالت له: أنت مجنون.. افرض لو انا واحد عنده القلب ولا تعبان واتعرض لموقف زي ده.. لو مات حتبقى فرحان أوي بنجاح البرنامج؟!