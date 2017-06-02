عادل الشنان

استقبل محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في ديوان المحافظة الكائن بمنطقة حولي مساء أمس الأول.

وتوافد على الديوان عدد كبير من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والسفراء والشخصيات العامة والمواطنين لتقديم التهاني والتبريكات.

وقد توجه محافظ حولي الشيخ أحمد النواف بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الســمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسـمو رئيس مجلـس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى الشعب الكويتي كافة، متمنيا أن يعيد المولى عز وجل هذا الشهر على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.