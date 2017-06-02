عبدالله الراكان

استقبل ديوان الرفاعي المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوانه مساء امس في منطقة الشامية. وقال اللواء م. بسام الرفاعي: ان ديوان الرفاعي استقبل المهنئين على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مشيرا إلى أن ديوان الرفاعي ومنذ 17 عاما، وهو يستقبل ويرحب بأهل الكويت، موضحا ان التواصل والتقارب في رمضان من عادات أهل الكويت منذ القدم.

وتوجه الرفاعي إلى المولى، عز وجل، بأن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.