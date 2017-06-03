أكد أمين عام النادي العلمي الكويتي علي كاظم الجمعة حرص إدارة النادي على دعم ومساندة إدارة التصوير الفوتوغرافي التابعة للنادي وتذليل جميع الصعوبات في سبيل تحقيق الإنجازات التي تسجل بأحرف من الذهب في تاريخ النادي العلمي الكويتي، وتذليل الصعوبات لإشراك أعضاء النادي في مختلف التخصصات في المسابقات والبطولات العربية والعالمية.



وقال الجمعة في كلمته خلال حفل تكريم أعضاء ادارة التصوير على ما حققوه من إنجاز مشرف بحصولهم على مراكز متقدمة في جائزة الشارقة للصورة العربية في دورتها السادسة التي نظمها اتحاد المصورين العرب في إمارة الشارقة مؤخرا برعاية وحضور عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، قال ان النادي حريص على مد أواصر التعاون مع مختلف الأندية والجهات العلمية ذات العلاقة بأنشطة النادي.



وأكد ان مشاركة النادي ممثلا في ادارة التصوير الفوتوغرافي في هذه المسابقة السنوية التي ينظمها اتحاد المصورين العرب لتوثيق فصولا جميلة من حياة الناس، مشيرا الى ان أبناء الكويت استطاعوا ان يوجدوا لأنفسهم مقاعد في الصفوف الأمامية للفائزين ورفع علم الكويت في مسابقة شارك بها نحو 21 دولة عربية وخليجية.



بدوره، أعرب عضو مجلس الادارة فيصل عبد المحسن البشر عن تهنئة أعضاء النادي الفائزين، معربا عن الأمل في المزيد من الإنجازات التي تضاف الى إنجازات النادي العلمي التي ترسم خريطة المستقبل.