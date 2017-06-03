أقام مركز سفيرات الجهراء التابع لمجلس العمل النسائي في محافظة الجهراء احتفالية شعبية بعنوان «قريشنا جهراوي» في القصر الأحمر، برعاية المحافظ الفريق متقاعد فهد الأمير، وبحضور رئيس مجلس الأمن الاجتماعي د.عبد الله العوضي ورئيسة المجلس منال السعيد، إضافة إلى الوفود الخليجية المشاركة في اجتماع لجنة مرشدات دول «التعاون» الحادي والعشرين الذي استضافته الكويت ممثلة بجمعية المرشدات.

بداية رحبت فاطمة الخالدي بالضيوف ثم ألقت رئيسة مركز سفيرات الجهراء ميثة العجمي كلمة رحبت فيها بالضيفات اللاتي يزرن الكويت للمشاركة في اجتماع لجنة مرشدات دول مجلس التعاون، وهنأتهن بالشهر المبارك، شاكرة لهن تلبية الدعوة وحضورهن إلى القصر الأحمر، أحد أهم المعالم التاريخية والحضارية لدولة الكويت، ويجسد جانبا مهما من تاريخ الشعب الكويت.

كما ألقت رئيسة لجنة مرشدات دول مجلس التعاون هند الهولي كلمة هنات فيها الحضور بالشهر الفضيل وشكرت المحافظة على دعوتهم لحضور هذه الأمسية الشعبية، مشيدة بعمل المجلس والدور الذي يقوم به في المنطقة. وشهد الحفل فقرات عدة حيث قدم براعم روضة الثريا فقرة شعبية حازت إعجاب الحضور.

وفي الختام، كرم محافظ الجهراء ضيوف الكويت وعضوات مجلس إدارة جمعية المرشدات ووزع عليهن الشهادات، ثم اصطحب الضيوف في جولة في أرجاء القصر الأحمر اطلعوا خلالها على تاريخ الكويت وكفاح الآباء والأجداد في سبيل المحافظة على الكويت، إضافة إلى كونه نموذجا معماريا مهما يعبر عن الأسلوب الهندسي القديم.