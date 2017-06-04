عادل الشنان

استقبل محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوان المحافظة مساء امس الأول حيث توافدت أعداد المهنئين من المواطنين والمقيمين يتقدمهم عدد من الشيوخ والسفراء والديبلوماسيين.

وفي هذا السياق قال المهنا بهذه المناسبة: أتشرف بأن ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والكويت وأهلها قاطبة داعيا المولى عز وجل أن يمن عليها بالأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين.

وشكر الحضور على التواجد اليوم لترسيخ إحدى سمات المجتمع الكويتي التي جبل عليها منذ القدم وهي عادة التواصل والتراحم ومد حبال الود بكل رحابة صدر، معتبرا ان هذا الاستقبال ينبع من حب الكويتيين بعضهم لبعض ويعزز التواصل واللحمة بين أبناء الوطن الواحد.

وقال المهنا: إن الشعب الكويتي يتمتع بخصال رائعة متأصلة فيه ولها جذور ثابتة منها ما شاهده اليوم من تواصل في هذا الشهر الفضيل بهدف التراحم وتصفية النفوس ونشر ثقافة الود والمحبة بين الكويتيين.