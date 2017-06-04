عبدالهادي العجمي

استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك في قصر الضيافة بمنطقة الأحمدي وسط حضور رسمي وشعبي لافت من كبار الشيوخ والديبلوماسيين ومختاري مناطق المحافظة والقيادات الأمنية في محافظة الأحمدي.

وفي هذا السياق قال الشيخ فواز الخالد: إنني أتشرف في هذا المساء الرمضاني الجميل بأن أرفع أطيب التهاني والتبريكات مجددا إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والتهنئة موصولة إلى جميع المواطنين والمقيمين.

كما وجه التحية إلى منتسبي وزارات الداخلية والصحة والأوقاف والإعلام وغيرها، لما يبذلونه من جهود مضاعفة لتحقيق أمن وسلامة وراحة المواطنين والمقيمين طوال شهر رمضان.

وأضاف: نحمد الله تعالى أن بلغنا الشهر الفضيل الذي يعني لنا في الكويت وفي الخليج وفي الأمة العربية والإسلامية الكثير، داعيا بدوام كويتنا الغالية دار عز وخير وأمن وأمان في ظل قيادتها الرشيدة.