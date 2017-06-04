احتفلت شركة دار الطيب للعطور بافتتاح فرعها الرابع عشر بقسم المجوهرات في الأفنيوز، وسط حضور لافت لشخصيات اجتماعية وفنية واعلامية بارزة، حيث استمتع الحضور بأجواء الفرع الجديد الساحرة، وديكوراته الخلابة المميزة التي تحاكي قاعات الاستقبال في القصور الملكية ذات الطابع العثماني، وتحديدا قصر عابدين في مصر.



وأعرب رئيس مجلس ادارة شركة دار الطيب للعطور عبدالعزيز الظفيري عن سعادته البالغة بافتتاح الفرع الجديد، مشيرا الى أن «دار الطيب» منذ تأسيسها عام 1995 تخطو بخطى واثقة نحو التوسع محليا وخليجيا وعالميا عبر اعتماد أعلى مقاييس الجودة العالمية في صناعة عطورها واختيار مكوناتها بعناية ودقة شديدة من زيوت عطرية ومواد طبيعية 100%، والتي تعتمدها منظمة «ايفرا» في باريس الجهة العالمية المعتمدة في تقييم وتصنيف العطور.

ولفت الظفيري الى حرص «دار الطيب» على تقديم مفاهيم جديدة للعطور الشرقية والعربية، بحيث تناسب كافة ومختلف الأذواق، من خلال الابتكار في أساليب التصنيع والتغليف ومتابعة كل ما هو جديد ومغاير بغية تقديم عطور شرقية وعربية متجددة وغير تقليدية ونمطية تتوافق مع الاتجاهات العالمية لصرعات العطور، ومن هنا جاء حرصهم على التواجد في «الأفنيوز» ليكونوا قرب عشاق العطور.