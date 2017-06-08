مفرح الشمري

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في اجواء رمضانية تسودها الألفة والمحبة أقامت شركة تذكار للإنتاج الفني غبقتها السنوية امس الأول في قاعة «الجوهرة» بفندق كــراون بلازا بالفروانية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارتها الشيخ فالح بن غانم آل ثاني والشيخ دعيج الخليفة الصباح ونخبة من الفنانين والمشاهير في شتى المجالات الفنية «خطفوا الانظار» بحضورهم ومنهم الفنانة القديرة حياة الفهد، الشاعر المخضرم بدر بورسلي، عبدالعزيز المسلم، طارق العلي، باسم عبدالأمير، خالد أمين، هيا الشعيبي، مشاري البلام ومناف عبدال، الشاعر فهد الخلاوي، احمد العونان، يوسف العماني، بلال الشامي والطفل بدر العطوان والمذيعة زينب العلي وسفير المعاقين الشاعر عبدالكريم العنزي والمذيع احمد ماتقي وآخرون.

انطلق الحفل بكلمات ترحيبية من عريفته علياء جوهر، اوضحت فيها سبب اقامة هذه الغبقة وهو الالتقاء والتعارف في ليالي الشهر الكريم.

ومن ثم ألقى الزميل مطلق الزعبي ممثل مكتب «تذكار» بالكويت كلمة مختصرة شكر فيها الحضور على «عنوتهم» ومتمنيا ان تكون «تذكار» عند حسن ظن الجميع من فنانين وشعراء وملحنين في الكويت والخليج.

وبعدها انطلقت فقرات «الغبقة» الترفيهيــــة للحضور والتي كانت جوائزها ثمينة مقدمة من رئيس مجلس ادارة شركة «تذكار» الشيخ فالح بن غانم آل ثاني، وذلك وسط أجواء من البهجة والسرور.