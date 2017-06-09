احتفلت مدرسة البيان ثنائية اللغة بتخريج دفعة من طلبتها لعام 2018 بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة وأولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم فرحة التخرج وتمنوا لهم استمرار التفوق والنجاح في حياتهم الجامعية.

وكان من بين الخريجين المتميزين ضرار وليد المرزوق الذي عبر عن فرحته بالنجاح ووعد أهله باستمرار المثابرة والاجتهاد دائما.

وتخلل الحفل كلمات الإدارة المدرسية التي حثت الطلبة على الاجتهاد وأشادت بجهودهم خلال الأعوام الدراسية الماضية وبتعاون الأهل وأولياء الأمور مع المدرسة للوصول الى هذا اليوم.

وفي الختام تم تكريم الطلاب والطالبات الخريجين وتقديم الدروع التكريمية وشهادات التقدير تشجيعا للطلبة على التفوق، كما التقطت الصورة التذكارية.