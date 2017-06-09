بدر السهيل

أقام التحالف الإسلامي الوطني غبقته الرمضانية مساء أمس الأول وذلك في مقر التحالف الإسلامي الوطني.

وقد تقدم المهنئين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعــدد من النـــواب والوزراء والسفراء وشخصيات سياسية واقتصادية ودينية وحشد كبير من المواطنين، حيث اعتاد القائمون على التحالف الإسلامي الوطني في كل عام وتحديدا في شهر رمـــضان المبـــارك إقامة هذه الغبقة.

وأكد عدد من السؤولين والقياديين في التحالف الإسلامي الوطني أن الهدف من إقامة هذه الغبقات الرمضانية جمع كل شرائح المجتمع الكويتي والالتقاء بهم في لقاء رمضاني وإيماني واخوي، وان مثل هذه الغبقات تعزز الوحدة الوطنية وتنبذ الفرقة والخلاف، خصوصا في شهر رمضان المبارك والذي جبل أهل الكويت ومنذ القدم وبكل اطيافهم وفئاتهم وقواهم السياسية على إقامة مثل هذه الغبقات الرمضانية.