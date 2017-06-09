أقام تجمع «المسار المستقل» في مقره الكائن بمنطقة الروضة غبقته الرمضانية بحضور عدد كبير من المواطنين بحضور أعضاء تجمع «المسار المستقل» وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة والنائب السابق ورئيس التجمع علي الراشد والنائبة صفاء الهاشم ومنى العياف وبقية الأعضاء، فضلا عـــن عدد من الشخصيـــات والمسؤولين والسـفـراء وغيرهــم.

وتوجه تجمع «المسار المستقل» والحضور بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى الشعب الكويتي كافة.

متمنين ان يعود هذا الشهر على الكويت والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات. وتمنوا من المولى عز وجل ان يحفظ الكويت من كل مكروه تحت قيــادة صاحب السمو الأمير.