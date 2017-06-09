أقـام بنــك الائتمــان الكويتي غبقته الرمضانية للموظفين والعاملين بحضور نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام صلاح المضف، وقياديي البنك وعدد من مديري الادارات، والعاملين في مختلف الأفرع ومراكز الخدمة.

وأوضح المدير العام أن الغبقة عادة سنوية يحرص عليها البنك احياء لتقليد أصيل، يهدف إلى جمع الموظفين والعاملين والقياديين في هذا الشهر الفضيل.

وقال المضف: إن الاحتفالات الدينية والوطنية فرصة لتجسيد مفهوم الأسرة الواحدة بين أبناء البنك وتعميق أواصر المحبة والود وتعزيز روح التفاهم والتواصل وتوثيق العلاقات بين زملاء العمل، مشيرا إلى أن مثل هذه المناسبات فرصة كذلك للتخفيف من أعباء العمل والترويح عن النفس.

وأشار إلى أن شهر رمضان مناسبة لدعوة الجميع إلى صدق النية والاخلاص في العمل وهي قيم نبيلة يحتاج الجميع إلى استحضارها لتكون دافعا نحو المزيد من العطاء.

وتوجه المضف بأصدق التهاني والتبريكات إلى العاملين في البنك بالشهر الفضيل، داعيا المولى سبحانه أن يعيده على الجميع بالخير والبركة.

يشار إلى أن «غبقة الائتمان» حفلت بأنشطة متنوعة؛ كان من بينها مسابقات وفقرات تثقيفية وترفيهية، كما تبادل الحضور خلالها التهاني والأحاديث الودية.