عبدالكريم أحمد

جدد رئيس جمعية المحامين المحامي ناصر الكريوين دعوته للمحامين للدفاع عن مهنة المحاماة وعن مكتسباتها الدستورية والقانونية والوقوف وقفة رجل واحد للتعبير بشكل جماعي ورسمي وقاطع عن رفض أي ممارسات تفرض عليهم. وقال الكريوين خلال الغبقة التي أقامتها جمعية المحامين مساء أمس الأول، إن الغاية الأسمى هي أن يكون هناك تشريع يحفظ لمهنة المحاماة استقلاليتها ويصون كرامة المحامين ويوفر للمهنة وللعاملين فيها القدر اللازم من الحصانة خلال أداء مهامهم.

وأضاف: لقد أثبتت التجربة العملية أن قلة من المحامين ليست لديهم القدرة على التصدي لما يمارس على المهنة من ضغوط وتسلط، ووقفوا موقف المتفرج من حجز بعضهم، والتضييق على البعض الآخر، أو حتى الاستهانة بكرامة البعض منهم، وما رأيناه في جمعية المحامين الكويتية بداية انتكاسة وتراجع محبط ومساس غير مقبول باستقلالية مهنة المحاماة وبرجالها المدافعين عن الحقوق والحريات.