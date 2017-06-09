عبدلله الراكان

استقبل ديوان عبدالحميد القطان المهنئين بشهر رمضان المبارك مساء امس الاول في منطقة السرة، وقال نائل القطان ان الديوان يستقبل المهنئين سنويا في شهر رمضان، مشيرا إلى ان هذه العادة السنوية تساعد على صلة الرحم وزيادة التواصل بين افراد المجتمع الكويتي، موضحا ان التواصل والتقارب في رمضان من عادات اهل الكويت منذ القدم.

وتوجه القطان إلى المولى سبحانه أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.