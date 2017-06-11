عاطف رمضان
أقام ديوان الميلم بمنطقة العديلية حفل افطار امس الأول جريا على عادته السنوية، وحضر الحفل حشد كبير من سفراء الدول المعتمدين لدى الكويت.
وقد استقبل ضيوف الحفل عائلة الميلم يتقدمهم رجل الأعمال فهد يوسف الميلم ود.يوسف مساعد الميلم وابراهيم يوسف الميلم وبدر يوسف الميلم.
وقال د.يوسف الميلم في تصريح ان اقامة ديوان الميلم لهذا الإفطار عادة سنوية تقوم بها عائلة الميلم منذ احتلال الكويت. وأضاف ان من اهداف هذا الإفطار تكريم عدد كبير من السفراء المتواجدين في الكويت لزيادة الألفة والمحبة بين الشعب الكويتي واعضاء السلك الديبلوماسي وللتعارف بينهم.
وتقدم بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي بمناسبة شهر رمضان المبارك. واعرب عن أمله بان يوفق الله صاحب السمو الأمير في مهمته للم الشمل الخليجي وايجاد حلول للمشكلة السياسية بين قطر ودول الخليج.