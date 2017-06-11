محمد بن عبدالله آل ثاني: فخور بإنجازاتكم وبإطلاق برنامجنا الإنساني والخيري «نعين ونعاون» للعام الثالث على التوالي

الأيوب: حققنا العديد من الإنجازات وسنواصل تحقيق المزيد من أجل رضا عملائنا

أنشطة للموظفين في أجواء كويتية تراثية كعادتها السنوية ووسط أجواء رمضانية وتراثية، أقامت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، غبقتها الرمضانية لموظفيها وموظفي الشركات التابعة لها، والتي غلب عليها طابع التراث الكويتي الأصيل، تحت عنوان «صندوقنا المبيت.. زينة وخزينة».

وأقيمت الغبقة في فندق الجميرا بحضور المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة الشيخ محمد بن عبدالله أل ثاني وأعضاء الإدارة التنفيذية.

تراث أصيل

وانطلقت فعاليات الغبقة بأنغام فرقة الجنادرية الشعبية تلتها فعاليات تراثية مختلفة ومنوعة عكست التراث الكويتي الأصيل، حيث استمتع موظفو الشركة بجولة في كل من ركن القلاليف وصناعة البوم الكويتي القديم، وركن القهوة الشعبية والتي أطلق عليها «قهوة بو شامل»، حيث جاءت التسمية لتعكس أجواء المقاهي الشعبية الكويتية القديمة المعروفة كقهوة «بوناشي» و«النوخذة» وغيرها، كما عكس اسم «شامل» أهم باقة تقدمها الشركة لعملائها.



وتضمنت الأنشطة التراثية خلال الغبقة ركن صناعة الصناديق وطباعة الأسماء عليها وركن التصوير الفوري، حيث استمتع الموظفون بالتقاط الصور الفورية التذكارية.

شكر وتقدير

وبدأت الغبقة بكلمة لمدير عام شركة Ooredoo ورئيسها التنفيذي الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني أعرب فيها عن فخره وتقديره للجهود التي قام بها الموظفين في الفترة الأخيرة شاكرا لهم جهودهم المميزة وحثهم على المزيد من العطاء بروح الفريق الواحد.

وأضاف آل ثاني بالقول: «لم ننسَ في هذا الشهر الفضيل أن نشارك في تقديم المساهمات التطوعية والإنسانية والخيرية، حيث أطلقنا برنامج نعين ونعاون للعام الثالث على التوالي، وأنا فخور وأنا أرى الشباب والشابات من مختلف الأعمار ممن بادروا بالمشاركة في هذا البرنامج وكذلك من الموظفين ممن لبوا نداء التطوع وشاركوا منذ اليوم الأول بتوزيع وجبات الإفطار سواء في خيمة Ooredoo أو في قافلة الخير من Ooredoo والتي تنطلق في عدد من مناطق الكويت لتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين».

مسابقات وجوائز

تخلل الحفل فقرات ترفيهية من تقديم النجم اللامع أسامة فودة وسحوبات على جوائز وهدايا قيمة للحضور، كما حضر الحفل عدد من نجوم التواصل الاجتماعي من أبرزهم بيبي العبدالمحسن التي شاركت في العديد من فعاليات Ooredoo سابقا، بالإضافة إلى النجم اليوناني أليكساندر كاسيميس الذي شارك في إعلان Ooredoo الرمضاني لهذا العام.

وبالإنابة عن جميع العاملين في الشركة، قام رئيس قطاع الشؤون القانونية والتنظيمية في الشركة د.يوسف الصليلي بتقديم درع تذكارية شكرا وتقديرا للمدير العام والرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، وذلك تعبيرا من جميع العاملين عن تقديرهم وشكرهم له على دعمه لهم طوال الثلاث سنوات الماضية منذ توليه منصب المدير العام.

نجاح متواصل

وخلال كلمته، استعرض مدير إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب بعض إنجازات الشركة منذ بداية العام، مقدما جزيل الشكر للأفراد العاملين على الوصول لهذه الإنجازات، حيث قدمت الشركة الدعم للعديد من المشاريع الشبابية البارزة المهتمة بتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل «سوق مروج» في مجمع مروج، ومهرجان Festum الشبابي.

كما أطلقت الشركة بطولتها لكرة القدم الخاصة بالموظفين والتي أقيمت على ملاعب مركز حسن أبل الرياضي، وهي إحدى أكبر مبادرات الشركة الداخلية الخاصة بالموظفين.



وقال الأيوب: «التزاما منا بدعم المبادرات الشبابية، قدمت الشركة رعايتها لعدد من المبادرات الشبابية على مستوى الدولة بمشاركة وزارة الدولة لشؤون الشباب، من أبرزها رعاية مبادرة الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 2017 والتي تقام على مستوى المنطقة.



إضافة إلى ذلك، واتساقا مع التزام الشركة بكونها الحاضن الأساسي للشباب في مجال التطوع، أطلقت الشركة برنامجها التطوعي «نعين ونعاون» للعام الثالث على التوالي بمشاركة مئات الشباب والشابات في الكويت».

قافلة الخير

يذكر ان Ooredoo الكويت استهلت الشهر الكريم بتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين، وذلك من خلال مركز توزيع الوجبات في خيمة إفطار الصائم المشيدة أمام مبناها الرئيسي، بالإضافة إلى قافلتها الخيرية التي زارت أماكن تواجد العمالة في مدينة الكويت، وتعتزم الشركة تفعيل دور القافلة الخيرية على مدار الشهر في مختلف مناطق الكويت، وأقيمت هذه الفعاليات بمشاركة فريق من متطوعي برنامج «نعين ونعاون» التطوعي الذي ينطلق في عامه الثالث هذا العام، بالتعاون مع منظمة Spread The Passion وبإشراف من إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة.



كما نظمت الشركة مأدبة إفطار لأطفال مركز متلازمة الداون وأهاليهم وطاقم عمل المركز، بهدف التواصل معهم في هذا الشهر الكريم ونبوعاً من قيم ومبادئ الاهتمام والتواصل وهي قيم جوهرية لدى Ooredoo الكويت.



كما صرحت الشركة بأن دعم العمل التطوعي نابع من قيم الشركة الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، وأن هذه المبادرات تأتي لتوطيد العلاقة مع المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية والروحية التي تعمل على إحياء قيم التكافل التي يجسدها شهر رمضان المبارك بكل ما يحمله من أجواء إيمانية ومعان سامية وقيم نبيلة.



كما أكدت الشركة فخرها بالمتطوعين الذين بادروا بالتسجيل في البرنامج هذا العام، وأعربت عن فخرها بالتعاون مع جهات محلية تثري المجال التطوعي أكثر من أي وقت مضى.

وكجزء من برنامجها لهذا العام، أطلقت Ooredoo الكويت بالتعاون مع منظمة Spread the Passion ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج المتطوع المحترف، ويتضمن البرنامج ورشاَ تدريبية ومحاضرات عن القيم الأساسية للتطوع، بالإضافة إلى حوارات مع متطوعين عن تجاربهم السابقة مع إمكانية تسجيل الطلبة الجدد في البرنامج.

كما تفخر Ooredoo بشراكتها مع بنك بوبيان في مبادرته «كل مشروك مبروك» الهادفة لحفظ النعمة، حيث تبرعت Ooredoo بفائض الأطعمة من غبقتها مساء الإثنين لصالح هذه المبادرة الهادفة لتقديم الوجبات للأسر المتعففة وللمحتاجين.

وخلال الغبقة أكد الأيوب ان الشركة فخورة بإطلاق مركز بيانات حديث ومتكامل مجهز لخدمة العملاء بأحدث التقنيات تأكيدا على التزامها بتقديم كل خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتطلعها بأن تكون الشركة الرائدة في مجال تزويد الخدمات الرقمية.

«نجوم» Ooredoo

كما أطلقت Ooredoo برنامج مكافآت نجوم بحلته الجديدة، ويقدم البرنامج الذي يعد الأكبر في الكويت العديد من المزايا الحصرية والمميزة للعملاء بالتعاون مع أفضل مزودي الخدمات والعلامات التجارية في مجال الموضة والمطاعم والفنادق وشركات الطيران والخدمات وغيرها.