أقام مستشفى دار الشفاء غبقته الرمضانية السنوية في فندق الجميرا والتي تعتبر مناسبة اجتماعية مهمة يقيمها المستشفى سنويا تأكيدا منها على أهمية النشاطات الاجتماعية وحرصها الدائم على تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية بين جميع الموظفين.

حضر الغبقة رئيس مجلس إدارة مستشفى دار الشفاء طالب جراق ونائب رئيس مجلس الإدارة بدر جراق، وأعضاء مجلس الإدارة نرجس عيسى اليوسفي ووليد جراق ورئيسها التنفيذي أحمد نصر الله، بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين بإدارات المستشفى بما فيهم الكادر الإداري والطبي مصطحبين معهم أفراد عائلاتهم.

وشملت فعاليات الغبقة الرمضانية مجموعة مميزة من الأنشطة والمسابقات التي هدفت إلى إشاعة جو من البهجة وإضفاء روح المرح والتسلية على هذه الأمسية الساحرة بالإضافة إلى تكريم عدد من الموظفين الذين عملوا بكل جد وتفان في المستشفى لأكثر من 20 عاما، كما استمتع الحضور بعروض فنية وفقرات ثقافية متنوعة وشارك الموظفون في العديد من المسابقات الترفيهية وجرى السحب على عدد من الجوائز القيمة التي لاقت استحسان الحضور.

وخلال الاحتفال هنأ الرئيس التنفيذي في مستشفى دار الشفاء أحمد نصر الله الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والسلام والرخاء على الكويت الحبيبة وشعبها، كما رحب خلالها بالجميع وعبر عن شكره للجميع على تلبية الدعوة والمشاركة في إحياء هذا اللقاء السنوي.

وفي نفس السياق صرح أحمد نصر الله، قائلا: «نسعى في مستشفى دار الشفاء ومن خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الموظفين وذلك إيمانا من إدارة المستشفى بأن العلاقات المتينة والمتبادلة ما بين العاملين تساهم في إنجاح العمل وزيادة الإنتاجية بشكل إيجابي»، لافتا إلى أن تنظيم مثل هذه الأمسيات يعود بالنفع على جميع الموظفين من حيث تجديد نشاطهم وقضاء وقت ممتع يواصلون بعده العمل بكل جدية وإقبال.

وقد أعرب عدد من موظفي المستشفى عن سعادتهم لحضور هذه المناسبة مع أفراد العائلة، مؤكدين أن مثل هذه المناسبات قد أوجدت نوعا من التلاحم بين الموظفين مما يزيد من روح الانتماء والمشاركة بينهم ويجعلهم أكثر جاهزية وإقبالا على العمل مستقبلا.