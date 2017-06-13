أقامت شركة التجارة الدولية القابضة مالكة فنادق موفنبيك المنطقة الحرة، مركز المؤتمرات ورويال سويت وفندق إن أند غو بلازا الكويت، غبقتها الرمضانية في أجواء تراثية مميزة للاحتفال بليالي رمضان الساهرة وذلك في مركز المؤتمرات رويال سويت - المنطقة الحرة، بحضور نخبة كبيرة من الإعلاميين والصحافيين ووكلاء الإعلان ووسائل الإعلام المختلفة، خلاف عدد كبير من البلوغر والشخصيات المرموقة في المجتمع.

حيث ارتدت قاعة مركز المؤتمرات رويال سويت ثوبها الرمضاني الشرقي الأنيق مستعدة لاستقبال ضيوفها الكرام التي اعتادت على رؤيتهم في مثل هذا التوقيت من كل عام، وكان في استقبال الضيوف جميع أعضاء الفريق الإداري والتسويقي في الشركة وفي مقدمتهم مدير ادارة العمليات في الفنادق علي حداد الذي رحب بالحضور، معبرا عن امتنانه الدائم بالوسط الإعلامي الكويتي ولدعمهم المتواصل إلى سلسلة فنادق موفنبيك المنطقة الحرة ومركز المؤتمرات ورويال سويت وإن أند غو بلازا الكويت، مهنئهم بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا لهم قضاء وقت جميل مستمتعين بالأجواء الرمضانية المميزة وأصول الضيافة العربية الأصيلة.

كما استمتع الحضور بالأجواء الموسيقية الشرقية وبتناول أطيب المأكولات الكويتية والعربية حيث تضمنت المأدبة تشكيلة من الأطباق الشهية التي تم إعدادها خصيصا لهذه المناسبة، إلى جانب العصائر الرمضانية والحلويات.

وشهدت الأمسية العديد من الفعاليات والمسابقات وتوزيع الجوائز والهدايا القيمة، وفي ختام الأمسية الخاصة جدا عبر فريق العمل كاملا عن سعادتهم بهذه الليلة الجميلة وبرؤية كل من لبى الدعوة آملين استمرار التواصل والمحبة.