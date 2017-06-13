حنان عبدالمعبود

أقام مركز «سراي كلينك» غبقته الرمضانية الأولى أول من أمس والتي واكبت الاحتفال بافتتاحه الرسمي بعد ان تم تدشين عمل المركز منذ فترة. وقالت رئيسة «سراي كلينك» د.رنا العبدالرزاق ان المركز من العيادات الجديدة بمنطقة أبو حليفة ويضم عددا من التخصصات والتي نحرص من خلالها على تقديم معظم الخدمات الطبية من طب العائلة والأطفال والأسنان والنساء والتوليد والجلدية والتجميل.

وأعربت عن سعادتها بنجاح المركز خلال فترة قصيرة، مشيرة الى الحرص على تطوير الخدمات التي يقدمها المركز، واستقطاب الكثير من الأطباء الكويتيين المتميزين خلال الفترة المقبلة. هذا، وشهدت الغبقة الرمضانية حضورا كبيرا لوزراء سابقين ومسؤولين واعلاميين وشخصيات بارزة من مختلف المجالات.