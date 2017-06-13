ندى أبو نصر

برعاية عضو المجلس البلدي فهد الصانع، وحضور حمد المصيبيح نائبا عنه وبمشاركة عدد من الرعاة، في مقدمتهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري وقناة الشاهد وشركة الخليج للكيبلات والصناعات الكهربائية، أقيم حفل تخرج ثانوية جاسم الخرافي «بنين» للعام الدراسي 2016-2017.

تخلل الحفل العديد من الفقرات الشعرية التي تغنت بحب الكويت وكلمات الشكر من بعض الخريجين لمعلميهم ولمدير المدرسة، وأثنى المصيبيح على الجهد الذي بذله الطلاب وعلى النتائج التي نالوها واستحقوها بجدارة، متمنيا لهم المزيد من التفوق في الدراسة الجامعية المقبلة لتحقيق النجاح بتخصصات تخدم سوق العمل في الدولة.

وناشد الطلاب قائلا: أنتم الاستثمار الحقيقي الذي يؤمن مستقبل هذا البلد، ولا شك أن هذه المحطة المهمة ينتظرها آباؤكم وأمهاتكم بفارغ الصبر لأنهم رعوا بذرتهم وانتظروا لحظة قطافها ولا شك أيضا أن فرحتكم في هذا اليوم كبيرة وأنتم تقطفون ثمار الجد والاجتهاد والصبر والعزيمة في أيام من التحدي والمثابرة عشتوا فيها تحت ضغط الدراسة وستبقى ذكريات جميلة تذكركم بمرحلة مضت من مراحل التعليم لتباشروا مرحلة جديدة، وأنتم متسلحون بالإرادة والعزيمة وحبكم لوطنكم الذي لم يبخل عليكم يوما، وحان الوقت لرد الجميل، فأنتم المستقبل الذي سترعاه الدولة وتحتضنه، والوطن بانتظار مساهمة الشباب الواعي والطموح في رفعته وبناء صرحه الحضاري، فالإنجاز العلمي محطة على طريق طويل وشاق ولكنكم تحملون عزيمة صلبة تحقق أهدافا سامية ومنشودة.