اكد بدر العتيبي رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات بدر العتيبي وشركاه ان المستقبل للشباب في القطاع الخاص الذي يفتح ابوابه لأبنائنا لاثبات الذات بعيدا عن القطاع العام، لافتا الى ان الكويت «بيئة حاضنة» للأعمال لتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بجعل البلاد مركزا ماليا وتجاريا.

وقال العتيبي في كلمته خلال رعايته لحفل تخريج طلاب ثانوية احمد الربعي للبنين في قاعة سلوى بحضور أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وأولياء الأمور، وجمع من المدعوين: ان بداية الألف ميل تبدأ بخطوة في ظل توافر الارادة القوية، حيث يوجد حوالي 17 الف وظيفة في مشاريع خطة التنمية خلال السنوات الاربع المقبلة.

ووجه العتيبي كلمته للخريجين: اعتمدوا على انفسكم واقرأوا سوق العمل بعمق واختاروا تخصصات يحتاجها السوق لا تخصصات شكلية فقط، فالعالم تغير والاقتصادات تتغير ومعادلة العمل ككل اصبحت مختلفة والبقاء للمبدعين والأذكياء فقط في ظل التطور التكنولوجي الهائل.

وهنأ العتيبي الطلاب متمنيا لهم التوفيق، وطالبهم بالتفاؤل بالمستقبل واللجوء الى القطاع الخاص فالاستثمار في العنصر البشري هو خير استثمار.

وتضمن الحفل فقرات وأغاني ترحيبية من تقديم الطلاب، ثم كلمة الخريجين التي القاها ممثل الطلبة واثنى فيها على دعم العتيبي لحفل التخرج، مشددا على جهود ادارة المدرسة وأسرتها التربوية.