وسط أجواء رمضانية جميلة وتعابير الفرح والسعادة، أحيت اللجنة الثقافية والاجتماعية في النادي البحري الرياضي الكويتي العادة الشعبية الرمضانية «القرقيعان» من خلال حفل شعبي مميز، اشتمل على فقرات مرحة متعددة، بمشاركة الشخصية الرمــضانية المحــــببة «أبوطبيلة» والشخصيات المرحة، فيما ارتدى غالبية الأطفال المشاركين الملابس الشعبية، ورددوا الصيحات والأهازيج الشعبية الخاصة بالقرقيعان، وصاحب ذلك إقامة مسابقة الأزياء الشعبية بين الأطفال.

وفي اليوم نفسه، نظمت مسابقة الأكلات الشعبية الرمضانية، بمشاركة واسعة كان لطبق «الجريش» الحضور الأكبر فيها، ومن ثم «الهريس والتشريبة والمجبوس واللقيمات وصب القفشة وساقو والمحلبية»، فيما أشرف على المسابقة أمين السر العام ورئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية خالد الفودري، ورئيس لجنة العلاقات العامة محمود أبوالقاسم، فيما ضمت لجنة الإشراف والتحكيم عددا من أعضاء وعضوات النادي.