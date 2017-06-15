في جو مليء بالألفة والمحبة استمتع الحضور بالمأدبة التي أقيمت على شرفهم

أقامت شركة بركات فودز غبقة رمضانية على شرف الإعلاميين والصحافيين في بهو مطعم ميس الغانم - الشرق حيث الأجواء الرمضانية المميزة وقدم خلال هذه المناسبة أشهى وألذ المأكولات التي أعدت احتفالاً بالشهر الفضيل.

كان في استقبال الضيوف المدير العام شوقي بركات ونائب المدير العام إدمون بركات ومدير إدارة التسويق والإعلان هاني قابيل والشيف التنفيذي للمجموعة زياد هلال، حيث رحبوا بالضيوف وأبدوا الشكر والامتنان للإعلاميين والصحافيين لمساهمتهم ومساندتهم الدائمة، خصوصاً في تغطية النشاطات المختلفة للشركة وعروضه المميزة والمستمرة، وأبدى شوقي بركات امتنانه الكبير لجميع الحاضرين على تلبيتهم دعوة بركات فودز لهذه الأمسية، مثنياً على الفعاليات والنشاطات والتغطية الإعلامية التي حظيت بها طوال العام الماضي وأكد بدوره على التزام بركات فودز بتنظيم هذا التجمع الرائع لتجديد اللقاء بنخبة الساحة الإعلامية والصحافية كل رمضان.

وفي جو مليء بالألفة والمحبة، استمتع أهل الصحافة والإعلام بالمأدبة التي أقيمت على شرفهم مع ألذ أنواع المأكولات الرمضانية وأصناف الأطباق الشهية، وقد أثنى الضيوف على دفء الجو العام وأجواء الفخامة التي تتمتع بها مطاعم ميس الغانم، حيث قام ميس الغانم بتقديم مستويات خدمة فائقة الجودة طالما ميزت أهل الضيافة من أيام زمان.

ومما زاد من بهجة المناسبة وروعة اللقاء هو الأجواء الرمضانية الدافئة والموائد العامرة والأحاديث المتبادلة بين الزملاء والأصدقاء في الميدان الإعلامي، وكذلك التزيينات التي تألق بها ميس الغانم استعداداً للشهر الفضيل حيث ازدانت الجلسة بالفوانيس الرمضانية وتألقت صالة الدور العلوي بالديكورات والفوانيس الرمضانية التي عكست سخاء هذا الشهر الفضيل.

وقام ميس الغانم بالعديد من التجهيزات احتفاءً بهذا الشهر الكريم بطريقته الخاصة، حيث خصص جلسات رمضانية تتميز بطابع رمضاني شرقي من خلال الديكورات الرمضانية التي تزين بهو المطعم وصالاته الداخلية مما يعكس سخاء هذا الشهر، حيث تقدم فيها مآدب الإفطار والسحور اليومية مع تنوع قوائم الطعام بين الشوربات، السلطات، الوجبات الساخنة والحلويات الرمضانية على أنواعها.

بالإضافة إلى المشروبات الرمضانية المميزة وأصناف المأكولات العربية في أجواء أصيلة لطالما امتاز بها ميس الغانم، أما ركن الصاج في مقهى الدور العلوي فيعد إضافة شهية لمائدة الغبقة والسحور حيث يمنح ميس الغانم رواده متعة تذوق باختيارت عديدة وإضافات غنية وشهية لغبقاتهم في سهرات ليالي الشهر الفضيل.

ساعات العمل في المطعم تبدأ من الساعة 5.30 عصراً إلى الساعة 2.00 صباحاً حيث يمكنكم زيارة مطعم ميس الغانم بفرعيه في الشرق شارع الخليج العربي أو في المهبولة مجمع سبونز، كما يمكنكم التعرف على قائمة الطعام المميزة والعديد من العروض المقدمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.