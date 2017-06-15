أقام «سيفكو» الشركة الرائدة في الأسواق المركزية في الكويت حفل القرقيعان السنوي للأطفال المصابين بمرض السرطان بمستشفى البنك الوطني وكذلك بفرعي سيفكو بالري والقرين.

كما تضمن الحفل أنشطة ترفيهية للأطفال، مثل الرسم وفقرة الساحر والمهرج، وفي نهاية الحفل تم تقديم هدايا قرقيعان للأطفال مقدمة من سيفكو.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لسيفكو نور فيصل القطامي ان حفل القرقيعان يعتبر فرصة جيدة لبناء جسور اتصال مباشرة بين فريق عمل سيفكو وأطفال مستشفى البنك الوطني وكذلك عملاؤنا الكرام، وان سيفكو على يقين بان تلك الحفلات تحمل معها معنى خاصا لدى الجميع لما تمثله للمجتمع الكويتي من أهمية كبيرة، موضحة ان «سيفكو» اعتاد على إقامة الأنشطة الرمضانية كل عام بهذه المناسبة الدينية والروحانية بهدف بث روح البهجة حيث يعتبر حفل القرقيعان عادة سنوية وجزءا من الموروث الشعبي الكويتي.

وأضافت القطامي أن سيفكو لن تدخر جهدا في تعزيز جسور الاتصال مع عملائنا والمجتمع الكويتي الذي نعمل فيه، حيث نهدف الى ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل عملي من خلال تكثيف البرامج في شهر رمضان المبارك ايمانا بالمسؤولية المجتمعية والحفاظ على عادات الكويت.