أحيا نادي المصارف العادة الشعبية القرقيعان، في احتفال نظمه النادي بحولي بارك، بحضور رئيس مجلس الادارة فاضل المندي وعضو مجلس الادارة ناصر الغضبان ومدير عام النادي عباس البلوشي وأعضاء اللجنة الاجتماعية.

وتخلل الحفل الذي شهد حضورا مميزا الكثير من الفقرات والمسابقات التراثية والترفيهية، كما شاركت الشخصيات في توزيع أكياس القرقيعان على الأطفال الذين ارتدوا الملابس الشعبية ورددوا الأهازيج الخاصة بالمناسبة، كما أضاف مقدم الحفل مصطفى النجار جوا من المرح على المسابقات التي شارك بها الكبار والصغار وأجريت السحوبات على الجوائز المقدمة من «معجزة الشفاء».

وشكر فاضل المندي العاملين في النادي وأعضاء اللجنة الاجتماعية وموظفي المصارف على حضورهم ومشاركتهم بهذه المناسبة الشعبية والتي اعتاد النادي على اقامتها سنويا، مؤكدا ان احتفالنا يأتي من منطلق اعتزازنا بهذا التراث الذي نقلناه عن الآباء والأجداد، حيث يمثل القرقيعان جزءا مهما في فعالياتهم الرمضانية والتي مازلنا متمسكين بها.

كما عبر الحضور عن سعادتهم بما قدمه نادي المصارف من أنشطة وفعاليات، مشيدين بالاعداد الرائع للقرقيعان وبتنوع فقراته التي أدخلت البهجة والسرور الى قلوب الجميع.