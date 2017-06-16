محمد راتب

اكتظت قاعة الميلم بجموع غفيرة من أبناء الكويت حضروا الغبقة الرمضانية مهنئين لأبناء المرحوم بإذن الله محمد أحمد الرشيد، حيث كان في مقدمتهم وزير الإعلام الأسبق د.أنس الرشيد.



وكان على رأس المهنئين سمو الشيخ ناصر المحمد وعدد من أبناء الأسرة الحاكمة ومجموعة من النواب في مجلس الأمة والوزراء والوكلاء وعدد من الشخصيات العامة والأدباء والمفكرين والسفراء.



من جهته، أكد المرشح السابق في انتخابات مجلس الأمة عبدالوهاب الرشيد ان اهل الكويت جبلوا على التآلف والتآخي والتزاور في لقاءات الدواوين وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا الى ان الغبقة الرمضانية عادة حميدة يلتقي فيها الأهل والأصدقاء والزملاء وأبناء الكويت يتبادلون خلالها الأحاديث الودية ويتناقشون في الكثير من القضايا التي تهم الوطن والمواطن.