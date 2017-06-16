أقامت رابطة المهندسين المصريين بالكويت الغبقة الرمضانية السادسة تحت رعاية جمعية المهندسين الكويتية وبرعاية من شركة بودي التجارية بفندق كراون بلازا الفروانية وبحضور جمع كبير من المهندسين المصريين ورجال الاعمال ورموز الجالية المصرية ورجال الاعلام.

وفي كلمته خلال الغبقة التي أقيمت مساء أول من امس، هنأ الأمين العام لرابطة المهندسين المصريين بالكويت م.محمد ضيف الحضور بالشهر الكريم ووجه كلمته للمهندسين المصريين بأن يقدموا أرقى مستوى في الاداء المهني للارتقاء بمهنة الهندسة وقدرات المهندسين المصريين ليكونوا فاعلين في انجاز خطة التنمية المبنية علي دعامتين اساسيتين بنية تحتية مادية من مشروعات عملاقة بطول الكويت وعرضها وبنية بشرية في مختلف التخصصات الهندسية والتخصصات المساندة.

وحث الأمين العام في كلمته القيادات الهندسية ورجال الأعمال بالاهتمام بشباب المهندسين لصناعة جيل متميز من المهندسين على المستويين الفني والقيادي.

ونيابة عن رئيس مجلس ادارة جمعية المهندسين الكويتية، القى م.علي عباس كلمة تقدم خلالها بالشكر لرابطة المهندسين على الدعوة واكد فيها على التكامل بين جمعية المهندسين والمنظمات الهندسية العاملة بالكويت، واثنى على الدور الفاعل للمهندسين المصريين في بناء الكويت.

الجدير بالذكر أن رابطة المهندسين تقدم خدماتها للمهندسين المصريين تحت رعاية جمعية المهندسين الكويتية وذلك لما يزيد على 15 ألف مهندس مصري في جميع التخصصات والمجالات