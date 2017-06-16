اقام د.جاسم العمر الغبقة السنوية للإعلاميين بحضور جميع غفير من الاعلاميين في منطقة العديلية.

وقال إن الغبقة عادة كويتية حميدة، وهي تهدف الى التزاور وتبادل التهاني بحلول شهر الصيام، وايضا تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وتبادل الأحاديث الودية. وخلال الغبقة كان هناك ركن خاص للإهداءات الأدبية من الإصدارات الحديثة على الحضور، كما شهدت مناقشات ودية بين الحضور لعدد من الاصدارات الحديثة التي تم تبادلها وإهداؤها.

من جانبه، قدم د.عصام الفليج الشكر للدكتور جاسم العمر الذي جمع الكتاب والإعلاميين على هذه العادة الحميدة (الغبقة) سائلا الله عز وجل دوام استمرارها، وقال ان الغبقة واللقاء يهدفان الى تبادل الآراء والمعلومات، وهذه عادة جيدة جبل عليها أهل الكويت وأتمنى ان تستمر أعواما عديدة من أجل توحيد الصف والكلمة، وتوحيد القلوب على محبة الكويت.