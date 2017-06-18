أقامت اللجنة الثقافية والاجتماعية في النادي البحري الرياضي الكويتي، حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات الألعاب الشعبية «الكوت بو ستة، الهاند، البليارد، الدومينو»، والذي أقيم بحضور رئيس النادي اللواء فهد الفهد وأمين السر العام ورئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية خالد الفودري ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام محمود أبو القاسم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمشاركين من الأعضاء ورواد ديوانية النادي.

وقد قام اللواء الفهد والفودري وأبو القاسم بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات التي شهدت مشاركة واسعة وتنافسا مثيرا، وجاءت نتائجها بفوز فريق علي الموسى وحمد صاهود وعادل محمود بالمركز الأول في لعبة «الكوت بو ستة»، فيما جاء بالمركز الثاني فريق مالك الخياط وفراس الخشتي ونافل بو يابس، وفاز عبدالله العوضي بالمركز الأول في لعبة الهاند وجاء ثانيا فيصل القصير، فيما فاز فريق وليد الربيعان وعلي الموسى بالمركز الأول في لعبة البليارد، وعلى حساب فريق فريد البلوشي وخالد القبندي الذي جاء ثانيا، وفاز حمد سكين بالمركز الأول في لعبة الدومينو وجاء ثانيا خالد القبندي.

وكانت المسابقات قد أقيمت في إطار النشاط الرمضاني الحافل للجنة الثقافية والاجتماعية وشارك فيها 39 متسابقا من أعضاء النادي، فيما شارك بتحكيمها خالد القبندي وإبراهيم الخياط وعبدالله البلوشي.