نظمت الملا سيليكت للسيارات المستعملة والمضمونة الأربعاء الماضي احتفالية القرقيعان الخاصة بها لهذه السنة، والتي تعد من أحب العادات الشعبية التراثية الرمضانية الخاصة بالأطفال في منتصف الشهر الفضيل، وهذا في معرضها في منطقة الري وسط حضور كبير من عائلات وأطفال عملاء «سيليكت الملا».

وتخلل الحفل فقرات غنائية ومسابقات ترفيهية عديدة وألعاب بمشاركة الشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال وتم توزيع العديد من الهدايا والقرقيعان، ما رسم البسمة على وجوه الأطفال وأدخل البهجة والسرور في نفوسهم كما ترك أثرا إيجابيا في نفوس الحضور.

تؤكد الملا سيليكت للسيارات المستعملة والمضمونة على أهمية الحفاظ على علاقاتها مع عملائها الذين هم أساس نجاحها وتقدمها، كما أنها ومن خلال هذه المبادرات تعكس اهتمام الشركة بتقوية أواصر العلاقات الاجتماعية والمهنية، وذلك لتوسيع نطاق التعاون وبناء جسور التواصل مع زبائنها.