أحيت إدارة المعلمات في جمعية المعلمين الكويتية، العادة الشعبية الرمضانية «القرقيعان» في حفل أقيم بإشراف وحضور مديرة الإدارة أصيلة الشطي، ومديرة الأنشطة هيلاء التنيب، فيما شارك في التنظيم فريق العمل المكون من سوسن أبوالهوس، وانتصار المنصور وفاطمة الشيبة وعدد من العضوات وقد اشتملت فعاليات الحفل على أناشيد وصيحات قدمت من خلال المشاركات في الحفل، إلى جانب تقديم بعض الأكلات الشعبية وتوزيع القرقيعان على الأطفال والحضور.

وقد أبدت المشاركات سعادتهن الكبيرة بهذه المناسبة وبما تخللتها من فقرات أدخلت الفرحة إلى قلوب الأطفال الذين ارتدوا الملابس التراثية ابتهاجا وتعبيرا عن بهجتهم بالقرقيعان، وترسيخا لهذه العادة الرمضانية الشعبية المتوارثة عن الآباء والأجداد.