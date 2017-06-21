اختتم بنك برقان زياراته السنوية بمناسبة القرقيعان لنزلاء دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك في إطار مبادراته الاجتماعية واستراتيجيته الهادفة إلى دعم جميع المؤسسات الفعالة في هذا المجال.

وشهدت الزيارة احتفالا بالمناسبة توزيع عدد من هدايا القرقيعان على الأطفال وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، بهدف نشر الفرح والابتسامة على وجوه النزلاء وزرع السعادة والأمل في قلوبهم في هذا الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الزيارة السنوية ضمن أهداف بنك برقان الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، كما تعكس حرصه منذ انطلاقه على تنظيم أنشطة اجتماعية تهدف إلى المساهمة بدعم مختلف شرائح المجتمع.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج بنك برقان الاجتماعي تحت عنوان «ENGAGE» «معا لنكون التغيير»، الهادف إلى تسليط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع، إضافة إلى تعزيز مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم المبادرات الإيجابية ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية.