تقديرا لدور المعلمين وللرسالة التي يؤدونها في تعليم الأبناء وتربيتهم، أقام مدير المرحلة المتوسطة في مدرسة «خليفة الجري» بدر بندر العتيبي الحفل السنوي الختامي لتكريم المعلمين، حضره طلال الجري رئيس مجلس إدارة شركة الجري القابضة وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية.

واشتمل الحفل على آيات من الذكر الحكيم وعرض تقديمي لأهم الإنجازات التي تحققت، ثم ألقى طلال الجري كلمة أثنى من خلالها على الجهود المبذولة والتعاون المثمر البناء والحرص على الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم.

وفي الختام قدم مدير المدرسة العديد من الجوائز العينية والمادية للأقسام الفائزة بمراكز متقدمة في مسابقات الإدارة العامة للتعليم الخاص، كما تم تكريم عدد من المعلمين المتميزين.