احتفل محمد رضوان وأسرته بنجاح بناته وتفوقهن دراسيا، حيث نجحت روان إلى الصف الحادي عشر علمي بنسبة 99%، وتسنيم إلى الصف الثامن بنسبة 99%، وجنى إلى الصف الخامس بنسبة 96%، حيث تم تكريمهن من الإدارة المدرسية تشجيعا لهن على المثابرة والاجتهاد.

وتلقين التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء الذين تمنوا لهن استمرار النجاح والتميز وأن يبقين دائما من المتفوقات ليحققن طموحاتهن وآمال والديهن.

كما باركت ريهان كامل لروان وتسنيم وجنى تفوقهن ودعت الله تعالى لهن بدوام السعادة والهناء في كنف والديهن وأن يكن مثالا في التفوق والاجتهاد وحصد أعلى الدراجات.

ألف مبروك وعقبال الجامعة.