وسط اجواء احتفالية مميزة افتتحت ادارة جراند هايبر فرعها الـ45 في منطقة المهبولة وسط حضور حشد من العملاء والاعلاميين والعديد من المهتمين وقيادات الشركة.

وتوافد العملاء قبل افتتاح الفرع الجديد لجراند هايبر بوقت طويل انتظارا للإعلان الرسمي عن افتتاح الفرع الجديد والاستفادة من العروض المميزة والاسعار المثالية التي قدمتها الشركة بمناسبة الفرع الجديد.

وقص شريط الفرع الجديد كل من المدير التنفيذي لمجموعة ريجنسي د.أنفار أمين وبدر سعود السهلي بحضور أبو بكر محمد، مدير مجموعة ريجنسي، وأيوب كاشيري مدير عام فروع الكويت، ود.عبدالفتاح مدير الادارة، ومحمد سنير الرئيس التنفيذي، وحسين علي، عضو مجلس الادارة في مجموعة الكويت، وسانين وسيم، مدير التسويق وتطوير الأعمال ومحمد البلوشي ونرمين الحناوى عضو في اتحاد المرأة الافريقي.

ثم حرصت الادارة على مشاركة الاعلاميين في جولة داخل كل اماكن الفرع الجديد والتعرف على كل محتوياته وفريق العمل به، حيث ابدى الجميع اعجابا كبيرا بالمستوى الكبير للفرع.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي انفار امين في تصريحات عقب الافتتاح الرسمي بأنه سعيد للغاية بهذا الحدث الذي يعتبره دليلا جديدا على نجاح جراند هايبر ومحاولاته المستمرة توفير احتياجات العملاء في مختلف اماكن الكويت.

واضاف ان كل قطاعات الشركة وفرق العمل تعمل جاهدة للوصول الى المستوى المثالي، مضيفا أن منطقة المهبولة شهدت افتتاح فرع اول فيها ثم حرصنا على افتتاح الفرع الثاني بعد ان نجحنا في الفترة السابقة.

وبدوره، قال ابو بكر محمد مدير المجموعة ان كل شيء يسير على افضل وجه ممكن والجميع متفائل بالفعل الجديد خاصة ان عملاء جراند هايبر عبروا من البداية عن سعادتهم الكبيرة بالافتتاح والتواصل معهم في منطقة المهبولة التي تعد من المناطق المستهدفة بالنسبة لنا بشكل كبير وهو ما يتضح من الحضور الكبير للعملاء على الرغم من ان الهايبر في ساعاته الاولى.

واكمل بأن المستقبل القريب سيشهد افتتاح فرعين آخرين في منطقة الري وفي الفروانية، وجار العمل عليهما حاليا من اجل ان يكونا بأفضل شكل يليق بعملاء جراند هايبر وطموحات الشركة.

وقال ان من طموحات الهايبر ان يكون متاحا طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة وسنحاول ان نصل الى هذا الامر خلال الفترة المقبلة لكي نكون متاحين دائما وابدا.