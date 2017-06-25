يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد جميع المهنئين بعيد الفطر السعيد من منتسبي وزارة الدفاع والمواطنين الكرام، وذلك في أول يوم عمل مباشرة بعد إجازة عيد الفطر بديوان الوزارة (قاعة الفريق الركن متقاعد أحمد الخالد) بمقر وزارة الدفاع، الساعة 9:30 حتى 10:30 صباحا.

وتوجه الشيخ محمد الخالد إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة بموفور الصحة والعافية للجميع وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل راعي نهضتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.