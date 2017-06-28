اختتم البنك التجاري حملة «سحوركم علينا» التي أطلقها مع بداية شهر رمضان الفضيل، التي شملت توزيع وجبات السحور على عمال التنظيف والبناء الموجودين في مواقع عملهم، بهدف التواصل مع هذه الفئة في مختلف المناسبات، ومنها شهر رمضان الفضيل، والتخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.



وقالت مساعد مدير عام - إدارة الإعلان والعلاقات العامة - أماني الورع إن البنك التجاري ملتزم بمسؤوليته الاجتماعية ورسالته الهادفة إلى خدمة المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، ويحرص دوما على تكثيف جهوده الإنسانية من خلال الحملات التي يتضمنها برنامجه الخيري للشهر الفضيل، مشيرة إلى النجاح اللافت الذي حققته حملة «سحوركم علينا» التي خصصت لتوزيع وجبات السحور على عمال التنظيف والبناء الموجودين في مواقع عملهم بمختلف المناطق، وذلك بمشاركة موظفي العلاقات العامة وعدد من الموظفين المتطوعين.



وأكدت الورع أن البنك التجاري، ومن خلال التنوع الواسع في المبادرات الاجتماعية الهادفة والمبتكرة، قد أرسى مفهوما جديدا لدعم ومساعدة فئات مختلفة من المجتمع، مبينة أن حملة «سحوركم علينا» لهذا العام قد اشتملت على توزيع وجبات السحور في عدد من المناطق المختلفة وذلك حسب جدول زمني قد تم اعداده مسبقا لزيارة الأماكن التي تواجد بها عمال البناء.

واختتمت الورع بأن البنك التجاري كان ومازال يولي أهمية كبيرة لكل أوجه الدعم والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة الاجتماعية الشاملة والمبتكرة، انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه مختلف أفراد المجتمع.