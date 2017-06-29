أقامت شركة «أمان» للتأمين التكافلي غبقتها الرمضانية السنوية في فندق هوليدي ان الداون تاون بحضور موظفي الشركة.



وتحرص الشركة على تنظيم الغبقة في إطار دورها الاجتماعي لتعزيز أواصر الود بين موظفي الشركة في شهر رمضان المبارك.



وتخللت الاحتفال كلمة لرئيس مجلس الإدارة عيد السهو رحب فيها بالحضور وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.



بدوره، أثنى الرئيس التنفيذي للشركة مشعل الشعلان على النجاح الذي حققته الشركة على جميع الأصعدة بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها موظفو الشركة كافة والتي أتت ثمارها بتحقيق نتائج مالية ممتازة.



وشهدت «الغبقة» العديد من الفقرات والمسابقات التي استمتع بها الحضور.