أقامت عائلة الوصيص حفل تكريم لابنهم المخترع م.عادل عبدالمحسن الوصيص لحصوله على الميدالية الذهبية العالمية، وذلك ضمن تصنيف اختراعات الأجهزة والأدوات بالمعرض الدولي للاختراعات والابداعات في التقنيات ITEX 2017 المقام في ماليزيا على شرف النائب ماجد المطيري.

وقد تكلل الحفل بإلقاء كلمة من النائب ماجد مساعد المطيري يحتفي فيها بالمهندس المخترع عادل عبدالمحسن الوصيص، وقد أثنى عليه لما قام به من انجاز مميز، والذي يعتبر فخرا للكويت بالمحافل الدولية وللشباب الكويتي الطموح، كما اثنى المطيري على عائلة الوصيص لما قامت به من جهود لإنجاح هذا الحفل وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقدم درعا تكريمية وهدية للمهندس للمخترع.عادل الوصيص.

هذا، وحضرت جمعية المهندسين الكويتية هذا الحفل، والذي أناب عنهم أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي وأمين السر المساعد وعضو مجلس الإدارة م.حمود الهدية، حيث ألقى م.العتيبي كلمة في أمسية التكريم أشاد فيها بجهود أبناء الجمعية وتميزهم محليا وكذلك على الساحتين الإقليمية والعالمية بما يقدمونه من إبداعات وأعمال مميزة.

وفي نهاية الحفل قام المحتفى به المهندس المخترع عادل الوصيص بشكر كل من حضر، وأثنى م.الوصيص على النائب ماجد المطيري لإصراره على حضور التكريم وعلى الدرع التكريمية والهدية المقدمة منه، مشيرا الى دعمه الدائم للجميع.

كما شكر م.الوصيص جمعية المهندسين على حضورهم وعلى ما قدموه من دعم له وكذلك على درع التكريم ومبادرتهم الرائعة تجاهه، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الجمعية بتكريم شخص خارج مقرها، وكان هذا محل فخر وتقدير له.

واعتبر م.عادل الوصيص هذا الحضور والتكريم بمنزلة دافع له لمزيد من الانجازات والابداعات في المستقبل بما يسهم في رفع اسم الكويت عاليا في جميع المحافل الدولية.