احتفلت المدينة المائية «أكــوابــارك» بمـناسـبة العيد المبارك تحت شعار «تعليمية وثقافية وترفيهية واجتماعية»، وقد شارك في المهرجان جموع المواطنين والمقيمين ابتهاجا بالعيد، حيث قدمت المدينة العديد من الفقرات المتنوعة للكبار والصغار وخاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما شارك مقدم البرامج المتألق مصطفى النجار, بتقديم فقرات الحفل والعديد من المسابقات والعروض التي نالت إعجاب الحضور وأدخلت البهجة الى قلوبهم.

وقال المدير العام وعضو مجلس الإدارة للمدينة المائية «أكوابارك» محمد عبد الرضا خورشيد: لأول مرة تقدم المدينة العديد من الألعاب والفقرات والمهرجانات مثل الساحر وفرقة الفنون الشعبية والعديد من العروض الاستعراضية لمشاركة المواطنين والمقيمين فرحة العيد.

وأشار خورشيد الى أن المدينة تعمل على إدخال البهجة والسرور والفرح على قلوب الحضور، مؤكدا أن يوم الثلاثاء من كل أسبوع سيكون مخصصا للنساء فقط.