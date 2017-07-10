twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الزيدان الجربا الاثنين 2017/7/10 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 273 A+ A- الشيخ فواز الصباح والشيخ خليفة الصباح يباركانعصام الدبوس مباركامطلق الياور وجاسم الدهام يهنئان آل زيدان الجربالقطة تذكارية للمعرس مع الأهل بالمناسبة السعيدةأحمد السعدون يقدم التهانيعبدالعزيز الزيدان الجربا وولده المعرس سعدجاسم الدهام مباركاالشيخ فواز الصباح والشيخ دعيج الصباح وابن كبيح يباركونجاسم الدهام وعدوان الطوالة وسليمان الحدب يهنئون احتفل عبدالعزيز الزيدان الجربا بزفاف نجله سعد بحضور جمع من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.