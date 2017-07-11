عبدالله الراكان

نظمت لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي فعالية «الهباب والشونة» لسفن الغوص المشاركة في رحلة احياء ذكرى الغوص الـ 29 التي ستنطلق في الفترة من 27 يوليو الجاري إلى الثالث من أغسطس المقبل تحت رعاية صاحب السمو الأمير.

وأكد رئيس لجنة التراث علي القبندي في تصريح للصحافيين على هامش الفعالية أهمية تنظيم رحلة الغوص كونها تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير وسمو ولي العهد بتخليد ذكرى الآباء والأجداد والاعتزاز بتضحياتهم والتأكيد على أهمية التراث البحري وربطه بالمعاني والمثل الوطنية وتعميق روح الوفاء والولاء والانتماء للوطن العزيز.

وقال ان المشاركة الواسعة من قبل الشباب الكويتي بالرغم من الأحوال الجوية الصعبة وارتفاع معدل الحرارة أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز، معتبرا ان ذلك يعطي مؤشرا إيجابيا يعكس حقيقة وواقع الشباب الكويتي في اعتزازه بتراث وطنه.

وأعرب عن الشكر لوسائل الإعلام على دورها المميز في إبراز هذا النشاط السنوي الكبير على المستوى الخليجي ولما يحظى به من اهتمام على كل المستويات، مثمنا دور الرعاة في دعم هذه الرحلة لاسيما بنك الخليج الراعي البلاتيني للرحلة ومؤسسة البترول الكويتية الراعي الرسمي إلى جانب دار الخليج للاستشارات الهندسية وشركة تعبئة مياه الروضتين وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

من جانبه، أكد مستشار لجنة التراث النوخذة المخضرم خليفة الراشد في تصريح مماثل أهمية فعالية «الهباب والشونة» باعتبارها من المراحل المهمة في إعداد وتهيئة السفن للرحلة وإعادة تأهيلها نظرا لوجودها خارج الماء لمدة طويلة وتعرضها للعوامل الجوية التي تؤثر بشكل مباشر عليها.

وأشار الى أن السفن المتوافرة لدى النادي متعددة الأنواع ومن السفن المعروفة في الماضي ومنها البوم والسنبوك والشوعي والجالبوت والبتيل وقد صنع معظمها في دولة الإمارات العربية وآخرها السفن الكبيرة المهداة من صاحب السمو الأمير.

من جهته، قال مشرف عام لجنة التراث والمشرف العام على الرحلة حامد السيار في تصريح مماثل ان جميع الشباب المشاركين في الرحلة منخرطون حاليا في المعسكر التدريبي وفق برنامج تدريب نظري وعملي مشيرا الى ان أعمارهم تتراوح بين 14 و 20 عاما.

وأشاد بالمشاركة الواسعة من الشباب وانتظامهم في المعسكر التدريبي بالرغم من الأجواء الحارة ما يؤكد حرصهم على تحمل المسؤولية وتحقيق الأهداف الوطنية من الرحلة والتأكيد على مدى اعتزاز الجيل الحاضر بتراث الرعيل الأول من الآباء والأجداد.

وتضمنت فعالية «الهباب والشونة» التي أقيمت على ساحل النادي قيام نواخذة وشباب الغوص المشاركين في الرحلة بتنظيف السفن من الأسفل ومن أجزائها الملامسة للماء ودهنها بالزيت وهو ما يسمى بـ «الهباب» ثم تنفيذ ما يسمى بـ «الشونة» والمتعلقة بطلي أسفل السفينة بـ «النورة» وهي مادة من الجص لمنع تسرب الماء إلى داخل السفينة.

ونظمت الفعالية بإشراف رئيس لجنة التراث في النادي علي القبندي ومستشار اللجنة النوخذة خليفة الراشد ومشرف الشباب النوخذة الشاب حامد السيار وبحضور حشد كبير من الأهالي فيما اشتملت على تقديم فنون بحرية كفن «السنقني» و«الدواري» بمشاركة مجموعة من شباب الغوص وبإشراف مسؤول الفن البحري باللجنة ثامر السيار.