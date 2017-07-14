twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الصانع والمذكور الجمعة 2017/7/14 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 125 A+ A- سليمان المرزوق وأحمد المرزوق يباركان (قاسم باشا) المعرس حمد عبدالرحمن الصانع الزميل يوسف خالد المرزوق والزميل عدنان الراشد يقدمان التهاني صالح العبدالرزاق وفواز القطان وسليمان الياسين سليمان الفصام وجاسم الحساوي وعبدالحميد البعيجان فوزي الحنيف وعبدالمحسن الحنيف عبدالحميد البعيجان وبدر العصفور ويوسف البعيجان يباركون حامد البعيجان ويوسف البعيجان يباركان المعرس حمد الصانع متوسطا والده عبدالرحمن الصانع ووالد العروس مذكور المذكور فيصل الحنيف وأحمد القطان يهنئان علي المذكور مهنئا علي الميل مهنئا أحمد المذكور مباركا أسامة الخرافي وناصر الفصام يباركانفرقد الصانع والمعرس حمد الصانع المعرس مع والده عبدالرحمن الصانع ووالد العروس مذكور المذكور وفهد الصانع وعبدالرحمن فهد الصانع المعرس حمد عبدالرحمن الصانع متوسطا الأهل في لقطة تذكارية لقطة تذكارية للمعرس حمد الصانع مع عدد من الأهل والأصدقاء مباركة للمعرس حمد عبدالرحمن الصانع من الأصدقاء احتفل عبدالرحمن حمد الصانع بزفاف نجله حمد على كـريمة مذكور علي الـمـذكور، وذلك بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين شاركوا المعرس فرحته وقدموا الـمباركـة والتـهـاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.