ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تنظمها الشركة التجارية العقارية تحت عنوان «نحن نهتم» نظمت الشركة مؤخرا حملة للتبرع بالدم في مجمع سيمفوني ستايل تحت شعار «خذ وقتا من مشاغل الحياة، لإنقاذ حياة» وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو الجاري.

وصرحت روان عدنان - مديرة إدارة التسويق والتأجير في الشركة بأن هذه الحملة يتم تنظيمها سنويا تحت راية المساهمة والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية وفي ظل تطبيق وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات، حيث هدفت هذه الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية التبرع وسد احتياجات بنك الدم بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى.

وخلال الحملة قدم الرعاة متمثلين في فندق سيمفوني ستايل الكويت، سبا سيكس سينسيز، كافاراتي، ونادي Orangetheory الشكر للمتبرعين، حيث حصل كل متبرع على هدية عينية قيمة من الرعاة.

كما أهدت الشركة التجارية العقارية بطاقة «نخبة التجارية» للمتبرعين للاستمتاع بخصومات تصل إلى 50% وعروض حصرية مقدمة من المحلات والمطاعم المشاركة والمتواجدة في عقارات الشركة التجارية العقارية منها: فندق سيمفوني ستايل الكويت، مجمع سيمفوني ستايل، برج التجارية، البوليفارد، مطاعم لايت، وغيرها العديد.