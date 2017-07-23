twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح دشتي والجزاف الأحد 2017/7/23 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 190 A+ A- م.عبدالرحمن المطوع وحمد الغريب يقدمان التهاني المعرس م.محمد عبدالرضا دشتي عبدالله العبدالرزاق وم.فيصل العبدالرزاق يهنئان م.عادل العيسى يبارك للمعرس ووالده الشيخ م.عبدالله الصباح مباركا(احمد علي) م.جمال جعفر مهنئا اللواء م.حسين الشيرازي والعقيد محمد الشيرازي يباركان عيسى الغنيم مباركا م.احمد الخضر وم.هشام الردعان وم.عبدالمحسن دشتي يهنئون م.عبدالسلام الجديمي يبارك عبداللطيف دشتي ود.علي المضف يهنئان عم المعرس العقيد م.عبدالعزيز دشتي يبارك المقدم سليمان الداود وم.محمد سفر يباركان للمعرس ووالده وشقيقه علي دشتي ووالد العروس د.حسين الجزاف م.عبداللطيف الدخيل وم.حيدر الجزاف يباركان م.حسام الطاحوس يهنئ د.عبدالرضا دشتي والمعرس م.محمد دشتي ووالد العروس د.حسين الجزاف م.محمد التميمي وم.عبدالرحمن الضويحي يباركان المعرس م.محمد عبدالرضا دشتي مع الاهل في لقطة تذكارية م.خالد الخزي مهنئاالمعرس م.محمد عبدالرضا دشتي متوسطا الاصدقاء في لقطة تذكارية مباركة للمعرس م.محمد عبدالرضا دشتي من عائلة الجزاف احتفل د.عبدالرضا مصطفى ابراهيم دشتي بزفاف نجله م.محمد على كريمة د.حسين الجزاف بحضور جمع من الشيوخ والشخصيات والاهل والاصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.