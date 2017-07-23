«لقد أدت العمل على نحو طيب»

تعليق لمسؤول في دار أوبرا هامبورغ بعد ان تولت كيت دوقة كامبريدج قيادة الأوركسترا، واختارت عزف السيمفونية الخامسة لبيتهوفن في آخر يوم من زيارتها مع الأمير وليام لألمانيا. ومن المعروف أن كيت تنحدر من أسرة موسيقية، وكانت تعزف على المزمار (فلوت) خلال مراحل دراستها.