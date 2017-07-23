أطلق مصرف الراجحي في الكويت مباردة اجتماعية جديدة للتبرع بالدم لموظفيه وجميع الشركات والأشخاص الآخرين المتواجدين في مقر عمل المصرف في برج أحمد.

وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية المصرف القائمة على إطلاق مبادرات اجتماعية متواصلة تعكس التزامه بتنمية وخدمة المجتمع الكويتي على مختلف الأصعدة.

ويعتبر هذا النشاط الإنساني جزءا أساسيا من المبادرات الاجتماعية المتميزة التي يؤمن المصرف بضرورة إقامتها تعزيزا لأواصر الشراكة والعلاقات المتينة التي تربط المصرف بالكويت.

وتعليقا على هذا النشاط، اكد المصرف أن الإنسانية هي ما يجمعنا على اختلاف انتماءاتنا، ومن هذا المنطلق، نحن نعتبر أن إقامة يوم للتبرع بالدم هو واجب إنساني، ونحن مستمرون في مصرف الراجحي بإطلاق المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تساعد على التأسيس لمجتمع سليم.



وكان مصرف الراجحي قد أطلق مبادرة اجتماعية في شهر رمضان الماضي، تمثلت بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين المحتاجين في عدة مناطق كويتية.



ويود المصرف أن يتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى المسؤولين والمنظمين في بنك الدم الكويتي على تعاونهم وجهودهم في تنسيق هذه الحملة.