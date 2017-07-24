twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الفضلي الاثنين 2017/7/24 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 343 A+ A- أحمد السعدون يباركخالد الجارالله يقدم التهانيالشيخ مبارك الدعيج مهنئاالمعرس يوسف حسين الفضليد. نايف الحجرف يهنئ الزميل حسين الفضلي والمعرس يوسف الفضليالسفير السعودي د. عبدالعزيز الفايز وراكان بن حثلين ود. أحمد الشطي يهنئوند. أحمد المليفي وفيحان العازمي يهنئان (شانافاس قاسم) الزميل عدنان الراشد ود. تركي العازمي يباركانالزميل عبدالحميد الدعاس وليث الفضلي يهنئانالزميل عبدالرحمن العليان مهنئافهد فلاح بن جامع مباركاالزميل سعود السبيعي مباركاالزميل دهيران أبا الخيل مباركاخضير العنزي وسعد خشمان يباركانداود حسين ونجله حسين يباركانجليل الطباخ مباركامحمد المنصور والزميل عبدالستار ناجي ومشاري حامد يباركونالزميلان جاسم كمال وحسين الرمضان يباركانسعد العدواني مهنئاجمال السويفان يبارك للمعرس ووالدهالمعرس يوسف حسين الفضلي متوسطا الأهل والأصدقاء في لقطة تذكارية احتفل الزميل حسين الفضلي بزفاف نجله يوسف، وأقام بالمناسبة حفلا حضره جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء والزملاء الإعلاميين الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.